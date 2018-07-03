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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg109,00109,00Ceviz içi Kg53,4553,45Badem içi (tatlı)Kg41,4744,23BuğdayKg1,091,21Buğday (sert)Kg1,081,20Buğday (yumuşak)Kg1,011,02MısırKg1,001,03Pirinç (baldo)Kg4,205,10Bulgur (pilavlık)Kg 1,821,82Bulgur (çekilmiş)Kg1,781,78Kırmızı mercimek (iç)Kg2,852,85Nohut (9 mm)Kg5,307,46Kuzu eti (gövde)Kg38,5038,50Kuyruk yağı Kg 24,0024,00
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Antep FıstığıGaziantepGTBTicaret Borsası
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