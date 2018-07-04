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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg108,50111,62Antep fıstığı (boz iç)Kg158,40167,00Antep fıstığı (kavlak-elek altı)Kg42,0042,50Antep fıstığı (sıra iç) Kg54,0054,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg107,22108,29Kabak çekirdeğiKg4,004,00 Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,442,44Nohut (naturel)Kg 3,043,12Buğday Kg1,011,10Pirinç (dökme)Kg2,262,47
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Anahtar Kelimeler:
BuğdayFıstıkGTO
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