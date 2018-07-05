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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0043,00Antep fıstığı (boz iç)Kg138,00180,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg60,0060,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0062,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg95,00120,05 Antep fıstığı içi (meverdi)Kg118,00 120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg98,00123,00Ceviz içi Kg 39,85 42,00Ceviz (kabuklu)Kg17,50 21,50 Badem içi (tatlı)Kg40,08 43,10 Kuru üzüm (siyah)Kg11,0011,00Buğday (sert)Kg1,111,20Buğday (organik)Kg 1,611,61Buğday Kg1,001,16ArpaKg0,920,92Pirinç (baldo)Kg4,204,20Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,41 2,41
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,053,05Nohut (naturel)Kg5,305,30
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GaziantepGTBTicaret Borsası
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