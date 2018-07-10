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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,6841,68Antep fıstığı (boz iç)Kg119,00119,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0065,00Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0045,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 106,00106,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg14,0014,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00100,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg40,0050,00Kuru üzüm (Besni)Kg12,4012,40Kuru üzüm (siyah)Kg 10,2510,50Sumak (tane)Kg9,009,40Sumak (toz)Kg10,0010,00Buğday (sert)Kg1,101,17Buğday (kırık)Kg0,840,86Buğday Kg0,991,15ArpaKg0,940,94
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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