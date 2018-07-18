Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg99,0099,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,5059,00Buğday (sert)Kg1,141,17Buğday (organik)Kg1,601,65Buğday Kg0,971,15Mısır (organik)Kg1,251,35Pirinç (ithal)Kg2,522,57Pirinç (baldo)Kg4,205,95Bulgur (pilavlık)Kg1,821,87Bulgur (köftelik)Kg1,821,87Kırmızı mercimek (iç)Kg3,003,28Kırmızı mercimek iç (organik)Kg4,814,81Yeşil mercimek Kg4,354,35Mercimek samanı Kg0,900,90Nohut (9 mm)Kg5,206,95Nohut (8 mm-organik)Kg6,036,03Fasulye (dermason)Kg4,454,45Barbunya Kg7,678,10