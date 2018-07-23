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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-150 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak))Kg45,0045,00Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00150,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg150,00160,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg55,0060,00ReyhanKg 35,0035,00Sumak (tane)Kg7,5013,50Süt Kg1,531,53Süt (keçi)Kg1,701,70Buğday (sert)Kg1,101,15BuğdayKg0,971,14Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,262,26Nohut (naturel)Kg2,703,00


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Antep FıstığıGaziantep Ticaret Borsası (GTB)ürün
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