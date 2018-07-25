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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 106 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 106 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 106,00106,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg97,2597,25Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0058,00Badem içi (tatlı)Kg49,2449,24Buğday Kg1,011,15Buğday (yumuşak)Kg 1,101,10Arpa Kg0,930,94Mısır Kg0,941,06Pirinç (baldo)Kg4,955,60Pirinç (dökme)Kg2,592,59Kırmızı mercimek (iç)Kg2,673,10Nohut (9 mm)Kg 6,346,34Sumak (tane)Kg 7,007,00Nane (kuru)Kg 15,0015,00Sarımsak (kuru)Kg8,008,00Dana eti (karkas)Kg20,0027,76
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepGTBTicaret Borsası
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