Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 145,00145,00Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg180,00180,00Buğday (sert)Kg1,111,14Buğday (yumuşak)Kg1,181,18BuğdayKg1,111,13ArpaKg 0,900,90Pirinç (baldo)Kg4,784,95Bulgur (pilavlık)Kg1,761,76NaneKg6,0012,50Kırmızı mercimek (iç)Kg3,023,16Nohut (8 mm)Kg3,353,35Fasulye (Dermason)Kg6,136,13