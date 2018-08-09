Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı107-115 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 107,00115,00Antep fıstığı (kavlak)Kg35,7536,99Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,3265,00Antep fıstığı (meverdi)Kg97,0097,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg36,8537,60Ceviz içiKg 36,5048,50Ceviz (kabuklu)Kg18,0022,50Fındık (kabuklu)Kg10,5014,35BuğdayKg0,941,19ArpaKg0,900,90Mercimek (yeşil)Kg3,463,46Pirinç (baldo)Kg4,154,15