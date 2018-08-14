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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89-118 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89-118 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 89,00118,00Antep fıstığı (gül iç)Kg95,0095,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,142,30Kırmızı mercimek (iç)Kg2,762,76BuğdayKg 0,991,22Buğday (sert)Kg1,141,17Buğday (yumuşak)Kg0,930,93Arpa Kg0,900,91Mısır Kg0,920,92Pirinç (baldo)Kg5,605,60Dana eti (karkas)Kg27,0029,07Koyun eti (gövde)Kg35,0037,00Kuyruk yağı Kg25,5028,19Kuzu eti (gövde)Kg30,0035,00
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGTBTicaret Borsası
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