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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,0035,00Antep fıstığı (yaş)Kg19,5020,75Antep fıstığı (kavlak)Kg48,0048,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg52,0052,00Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg75,0075,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 118,00118,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0060,00Antep fıstığı (elekaltı)Kg19,0019,00Ceviz içiKg48,7848,78Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,212,40Nohut (naturel) Kg3,003,00BuğdayKg1,051,40MısırKg1,091,09Bulgur (köftelik)Kg1,931,93
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
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