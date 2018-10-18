Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 94,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş) boz iç)Kg 94,7594,75Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,0054,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg25,0025,00Antep fıstığı (kırmızı iç 2. kalite)Kg72,0072,00Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0012,00Pamuk tohumu küspesi Kg 1,701,75Ayçiçek yağı (rafine)Kg6,216,21Soya yağı Kg4,814,81Soya yağı (rafine)Kg5,18 5,18
Buğday (sert)Kg1,25
1,25
Buğday Kg1,20
1,36
Arpa Kg1,001,00Pirinç (baldo)Kg4,21
4,21
Pirinç (dökme)Kg3,95
3,95
Mısır Kg1,02
1,02
Bulgur (pilavlık)Kg2,13
2,25
Bulgur (köftelik)Kg2,13
2,13
Nohut (9 mm)Kg 9,05
9,05
Fasulye (dermason)Kg7,007,00