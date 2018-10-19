Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 128,00 128,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,30 37,30 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg25,0025,00Antep fıstığı (kavlak)Kg38,95 38,95 Antep fıstığı (elek altı) Kg26,00 26,00 Antep fıstığı (boz kavlak-fıslı)Kg 18,0038,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0050,00Çiğit (yağlık)Kg0,91 0,91 Çiğit (yemlik)Kg0,35 0,35 Soya küspesi Kg4,18 4,82
Ayçiçek yağı (rafine)Kg5,68 5,68 Soya yağı Kg4,26 4,26 Nar konsantresi (saf) Kg16,50 17,00Kırmızı biber (çöpsüz)Kg16,50 17,00Pirinç (baldo) Kg5,27 7,40Buğday (sert)Kg1,271,35Buğday Kg1,05 1,30Makarna (paketli) Kg 1,99 2,40Arpa şehriye Kg2,13 2,40Bulgur (pilavlık)Kg2,42 2,42
Bulgur (köftelik)Kg2,42
2,42
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,20
2,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,65
3,65
Yeşil mercimekKg4,80
5,83Nohut (8 mm)Kg5,835,83Nohut (naturel) Kg4,66
5,83Fasulye (dermason)Kg6,96
6,96
Barbunya Kg 9,43
9,43