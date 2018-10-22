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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 125,00 128,50 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,00 34,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg21,0023,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0062,00Antep fıstığı (meverdi) Kg90,00 94,05Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 80,0089,10Fındık içiKg29,0029,00Fındık (kabuklu)Kg15,0015,00 İncir (yemlik)Kg1,001,25Nohut (naturel)Kg3,283,28Kuru üzüm (besni)Kg11,4011,40Ay çekirdeği (kavrulmuş) Kg7,508,35BuğdayKg1,111,50Bulgur (köftelik) Kg1,931,93ArpaKg1,071,07Kepek (buğday)Kg1,161,16
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Boz IçGaziantepGTB
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