GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 75,00 75,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00 110,00 Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)Kg170,20 170,20Antep fıstığı (kavlak)Kg38,0045,00Siirt fıstığı (çıklak-kavlak)Kg57,00 57,00Nohut (naturel)Kg 2,622,72Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,502,50Bulgur (köftelik)Kg1,93 1,93 Dana eti (karkas)Kg26,14 26,59 Buğday Kg1,10 1,35 Arpa Kg1,04 1,04