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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,50-87 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,50-87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 82,50 87,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg94,75 97,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg67,0067,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,30 2,55 Nohut (8 mm)Kg7,35 7,43 Nohut (naturel)Kg 2,45 3,00Fasulye (dermason)Kg5,90 5,90 Barbunya Kg7,70 7,70 Buğday (sert) Kg1,201,29Buğday Kg1,04 1,55 Arpa Kg0,98 0,98
Pirinç (ithal)Kg2,40
2,40
Pirinç (baldo)Kg4,45
5,64Pirinç (dökme)Kg3,37
3,52
Bulgur (pilavlık)Kg1,91
1,91
Bulgur (çekilmiş)Kg1,55
2,00
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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