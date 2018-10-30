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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 85,5086,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg107,00107,00Nohut (naturel)Kg2,703,00Buğday (aşurelik)Kg2,272,27Bulgur (köftelik)Kg2,172,42Bulgur (pilavlık)Kg2,17 2,42Pirinç (dökme)Kg3,863,86Pirinç (baldo) Kg6,23
6,33
MısırKg1,011,07ArpaKg1,071,07BuğdayKg1,001,35Sert buğdayKg1,251,32
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Antep FıstığıFıstıkGTBTicaret Borsası
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