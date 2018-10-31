Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 41,50-52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg41,5052,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg70,0070,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,0094,75Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0083,00Fındık (kabuklu)Kg9,9016,50Fındık içiKg25,0028,00Fındık içi (kavrulmuş 2. kalite)Kg23,0023,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg28,0034,00BuğdayKg1,001,29Buğday (sert)Kg1,211,21Pirinç (dökme)Kg2,972,97Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40Nohut (naturel)Kg2,402,40Dana eti (karkas)Kg28,0028,00