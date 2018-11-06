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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg116,00116,00Kırmızı mercimek (iç)Kg3,553,55Yeşil mercimek Kg4,754,75Nohut (8 mm) Kg2,503,00Nohut (naturel) Kg116,27116,27Fasulye (dermason)Kg6,157,43 Barbunya Kg9,3410,50Ay çekirdeği (iç)Kg7,648,71Soya küspesi Kg 3,804,50Soya yağı (rafine)Kg4,904,90Bulgur (pilavlık)Kg2,33 2,45Buğday (aşurelik)Kg40,0042,54Buğday (organik)Kg1,90 1,93Buğday Kg1,201,20ArpaKg1,05 1,05Mısır (organik)Kg 1,55 1,55
Pirinç (baldo)Kg4,75
5,89

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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