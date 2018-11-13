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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavlak Antep fıstığının kilogramı 50 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg50,00 50,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,202,40Mercimek (iç-ithal)Kg2,272,72Nohut (naturel)Kg2,503,00Fasulye (dermason)Kg5,61 5,61 Barbunya Kg8,51 8,51
Ay çekirdeği (çiğ)Kg9,78
10,07
Pamuk tohumu küspesi Kg1,71
1,75
Soya küspesi Kg 2,35
2,35
PekmezKg14,28
14,28
ÇeltikKg2,282,28Pirinç (baldo)Kg3,854,85
Pirinç (ithal)Kg2,97
3,34Mısır Kg0,97
0,98Arpa Kg0,951,02BuğdayKg1,07
1,30Buğday (sert)Kg 1,28
1,28

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
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