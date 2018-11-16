Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg131,68 131,68Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0037,51 Antep fıstığı (kavlak)Kg36,6638,00Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg50,0050,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg89,0089,00Ceviz içiKg43,0043,00Fındık (kabuklu)Kg10,0018,32Kırmızı pul biber Kg12,0015,50Dana eti (karkas)Kg26,0028,25Kuzu eti (gövde)Kg34,0039,65Sumak (toz)Kg11,7511,75Kuru üzüm (siyah)Kg10,013,70Nohut (naturel)Kg2,503,00Pirinç (baldo)Kg5,806,14BuğdayKg1,151,40
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dana EtiFıstıkGTB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1