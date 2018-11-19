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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00 125,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 52,00 52,00 Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)Kg 67,00 67,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş içi)Kg 95,00 95,00Antep fıstığı içi (meverdi iç)Kg 90,50117,00BuğdayKg 1,22 1,45ArpaKg 1,00 1,06MısırKg 1,00 1,03Un (mısır)Kg 1,34 2,70Ay çekirdeğiKg 4,75 4,80
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Antep FıstığıFıstıkGTBTicaret Borsası
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