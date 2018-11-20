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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,00 96,00Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg41,0041,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,08 39,08 Antep fıstığı (çıtlak kavlak ekstra)Kg 58,00 60,12 Badem içi (tatlı)Kg43,0044,00 Buğday (sert)Kg1,401,40BuğdayKg1,10 1,30MısırKg0,971,07Pirinç (dökme)Kg3,26 3,26 Bulgur (pilavlık)Kg 1,852,25Bulgur (köftelik)Kg1,85
1,85
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,60
3,61
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40Mercimek iç (1+1)Kg 2,56
3,28Nohut (8 mm)Kg3,81
3,81
Nohut (naturel)Kg3,30
3,50Zeytin (siyah)Kg5,005,00Dana eti (karkas)Kg25,0030,00
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Anahtar Kelimeler:
BorsaGaziantepGTB
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