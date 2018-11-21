Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg37,5137,51Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0052,00Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00124,00Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)Kg48,00 48,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,00 Yeşil mercimek Kg4,804,80Nohut (8 mm) Kg4,654,65Yaş biber (acı)Kg2,022,02Bulgur (köftelik) Kg3,26 3,26 Pirinç (baldo)Kg5,055,47ArpaKg1,10
1,10
Buğday Kg1,321,36BarbunyaKg9,349,34