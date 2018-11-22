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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,30 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg32,15 37,30 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0052,00Antep fıstığı (boz iç)Kg115,30115,30Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 81,8087,30 Badem içi (tatlı)Kg45,01 45,01 Badem içi (ithal)Kg44,00 44,00 Buğday (sert)Kg1,23 1,23 Buğday Kg 1,071,35ArpaKg 0,981,03Mısır Kg0,90 1,12Pirinç (ithal)Kg2,402,40Pirinç (baldo)Kg 4,676,14Pirinç (dökme)Kg 3,073,70Çeltik Kg 2,20
2,25 Nohut (naturel)Kg2,503,22Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,23
2,23
Nar konsantresi (saf)Kg16,5017,00Kırmızı biber (pul) 16,5025,00
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Antep FıstığıGaziantepGTBTicaret Borsası
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