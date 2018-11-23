Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg114,00114,00Tosun eti Kg26,0028,00Dana eti (karkas) Kg27,0027,00Kırmızı mercimek (kabuklu)
Kg2,202,40Kırmızı biber (pul) Kg15,5015,50Nohut (naturel-2. kalite) Kg2,202,20Kabuklu ceviz (kuru) Kg19,7419,74Bulgur (köftelik)Kg1,931,93ArpaKg1,111,11Mısır Kg0,90 0,90BuğdayKg1,201,30Kepek (buğday) Kg0,730,73Çiğit (yağlık) Kg0,850,87