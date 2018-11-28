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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00130,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0055,00Antep fıstığı (meverdi)Kg95,0098,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0098,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,0596,00Siirt fıstığı (kavlak)Kg37,5037,50Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0050,00Badem içi (tatlı)Kg50,0055,00Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,8010,80Nohut (naturel) Kg2,502,70Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,402,40BuğdayKg1,371,40Pirinç (dökme)Kg3,503,50
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçGTBMeverdi
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