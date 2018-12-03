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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg54,00 54,00 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) Kg47,25 47,25 Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00150,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,0088,00Ceviz içi Kg48,0048,00Badem içi (tatlı) Kg51,53 53,50
Dana eti (karkas) Kg27,50 27,50
Bulgur (köftelik) Kg1,751,93Mısır Kg0,951,02Arpa Kg1,071,07BuğdayKg 1,15 1,15
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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