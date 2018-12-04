banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa atama
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0089,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0037,51 Antep fıstığı (kavlak)Kg35,56 35,56 Antep fıstığı (boz kavlak fıslı)Kg18,00 18,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg40,0045,75 Antep fıstığı (meverdi) Kg90,0096,00Kabak çekirdeği içi Kg23,1023,50Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg15,0017,91 Kimyon Kg14,08
22,69Domates salçası Kg 8,3611,61Biber salçası (acı)Kg7,85 11,83Sumak (toz)Kg10,0015,76Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantep Ticaret Borsası (GTB)ürün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1