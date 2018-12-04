Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 83-89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0089,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0037,51 Antep fıstığı (kavlak)Kg35,56 35,56 Antep fıstığı (boz kavlak fıslı)Kg18,00 18,00 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50 Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg40,0045,75 Antep fıstığı (meverdi) Kg90,0096,00Kabak çekirdeği içi Kg23,1023,50Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg15,0017,91 Kimyon Kg14,08
22,69Domates salçası Kg 8,3611,61Biber salçası (acı)Kg7,85 11,83Sumak (toz)Kg10,0015,76Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40