Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Ay çekirdeği (çiğ)Kg 7,297,70Ay çekirdeği (kavrulmuş)Kg 9,04 9,04Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Mercimek iç Kg2,472,86Nişasta (buğday)Kg4,705,20Bulgur (çekilmiş)Kg 2,37 2,47Buğday (sert)Kg1,29 1,33Buğday Kg1,08 1,32Mısır Kg1,05
1,05