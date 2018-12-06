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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110,01 - 135,00 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 110,01-135,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47 Antep fıstığı (kavlak)Kg38,50 47,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg55,0055,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0063,00Antep fıstığı (boz iç) Kg110,01 135,00Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg90,0090,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg92,5092,50Antep fıstığı (meverdi)Kg 91,7599,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00Ceviz içi Kg 35,0059,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg26,0035,00Kuru üzüm (Besni)Kg10,25
18,50Kuru üzüm (siyah)Kg10,0016,00Kuru kayısı Kg25,2525,25Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 1,95
2,27Kırmızı mercimek (iç)Kg
3,65
3,65
Yeşil mercimek Kg
4,80
4,80
Nohut (8 mm)Kg
4,65
4,65
Fasulye (dermason)Kg 4,65
6,90Nohut (naturel)Kg2,83
3,15
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGaziantepGTB
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