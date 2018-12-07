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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg123,00123,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg71,0071,45Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,9536,26Dana eti (karkas)Kg26,6326,63Sığır eti (raporlu)Kg18,5018,56Nohut (naturel) Kg2,002,50Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,502,50BuğdayKg1,051,35Mısır (sılaj)Kg0,130,13
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıDana EtiGTBNohut
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