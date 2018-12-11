Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 81,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,8081,80Ceviz içi (kırık)Kg 25,10 25,10Cevik kabuklu (kuru)Kg10,75 10,75 Buğday Kg1,111,38 Arpa Kg 0,971,05 Pirinç (baldo)Kg4,96 4,96 Pirinç (dökme)Kg 3,263,96Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,21Fasulye (dermason)Kg5,53 5,53 Zeytinyağı (ham)Kg14,00 14,00 Pekmez Kg14,30 14,30 Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Koyun eti (gövde)Kg28,0028,00