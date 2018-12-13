Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-110 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00110,00Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg50,0060,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0096,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0060,00SusamKg9,659,65Zeytin (yeşil)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Kuzu (gövde)Kg34,0035,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,00Kırmızı mercimek (iç)Kg3,753,75Nohut (naturel) Kg2,653,00Bulgur (pilavlık)Kg1,60
2,65Bulgur (köftelik)Kg1,90 2,65