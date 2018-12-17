GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,5035,95Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg24,0025,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0085,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,5058,00Antep fıstığı (sıra iç) Kg72,3072,60Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg62,0062,00Siirt fıstığı (kavlak)Kg46,0046,00Badem içi (tatlı) Kg56,9756,97Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,352,35Mercimek (yeşil)Kg4,704,85BuğdayKg1,161,39ArpaKg1,021,02Mısır (organik)Kg1,401,46Bulgur (köftelik) Kg2,332,33Pirinç (baldo)Kg2,205,05