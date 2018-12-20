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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30- 36,47 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30-36,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0036,47 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite))Kg25,0025,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Kuzu eti (gövde) Kg 31,2536,40 İrmik (paketli)Kg2,03 2,43Bulgur (köftelik) Kg1,901,90Makarna (paketli)Kg2,032,44Buğday Kg1,19 1,30Arpa Kg0,980,98Mısır Kg1,04
1,04
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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