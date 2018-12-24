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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 89 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0033,50Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg27,0027,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0048,00Antep fıstığı (meverdi)Kg90,5091,00Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg89,0089,00Pirinç (baldo) Kg5,005,05Nohut (naturel)Kg2,502,68Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,082,08BarbunyaKg9,289,39Buğday Kg1,051,40Mercimek (yeşil)Kg4,704,70Mısır (organik) Kg1,401,50Bulgur (köftelik) Kg1,902,35Fasulye (dermason)Kg6,907,18Domates (salçalık)Kg1,611,61
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