Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,53
83,53
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,0036,47 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg32,0032,00Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg50,0050,00Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş) Kg62,0062,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40Nohut (naturel) Kg2,973,50Ayçiçek yağı (ham) Kg4,554,55Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,904,90Nane (kuru)Kg12,5012,50Dana eti (karkas)Kg28,0029,00Pirinç (baldo) Kg6,096,09