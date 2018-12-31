GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak) Kg43,0943,09Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0063,00Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00124,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00110,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg76,1198,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg13,4513,45Ceviz içiKg35,0053,00Ceviz kabuklu (kuru)Kg20,0022,70Nane (kuru)Kg12,0012,50BuğdayKg0,891,41ArpaKg1,101,10Nohut (naturel)Kg2,522,52