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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 105-124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak) Kg43,0943,09Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0063,00Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00124,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00110,00 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg76,1198,00Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg13,4513,45Ceviz içiKg35,0053,00Ceviz kabuklu (kuru)Kg20,0022,70Nane (kuru)Kg12,0012,50BuğdayKg0,891,41ArpaKg1,101,10Nohut (naturel)Kg2,522,52
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçGTBMeverdi
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