Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ahmet Fikret Gökhan ahmet Fikret Şerafettinoğlu Bursa
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00138,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0055,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg88,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,35 88,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg45,0060,00Antep fıstığı içi (kırık)Kg45,0045,01Karışık çerez Kg28,47 28,47 Fındık içi Kg27,20 34,33Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0034,60Kuru üzüm (Besni)Kg13,0013,00Buğday Kg1,05 1,37Buğday (sert)Kg1,411,41Arpa Kg 1,001,00
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1