Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00138,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0055,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg88,0090,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,35 88,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg45,0060,00Antep fıstığı içi (kırık)Kg45,0045,01Karışık çerez Kg28,47 28,47 Fındık içi Kg27,20 34,33Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0034,60Kuru üzüm (Besni)Kg13,0013,00Buğday Kg1,05 1,37Buğday (sert)Kg1,411,41Arpa Kg 1,001,00