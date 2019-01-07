GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0036,25 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0058,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00132,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg87,00105,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0098,00Un buğdayıKg1,482,22MısırKg1,031,03ArpaKg0,980,98Buğday Kg1,071,30Buğday (kırık)Kg0,770,79Buğday (sert)Kg1,481,60