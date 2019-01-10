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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,5389,25Antep fıstığı (kabuklu ekstra)Kg41,25 41,50 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0032,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,0060,00Buğday (yumuşak)Kg1,401,40Buğday (kırık)Kg0,921,02BuğdayKg1,291,49 Pirinç (baldo)Kg4,08 5,90Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40Nohut (8 mm)Kg3,25
3,25 Nohut (naturel)Kg 2,203,00Nohut (kırık)Kg2,302,30Dana eti (karkas)Kg27,4029,00Dana eti (kemiksiz)Kg35,00
40,59Kuyruk yağı Kg34,52
34,52

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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıBorsaGTB
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