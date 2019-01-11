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Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 117,27-120 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogram 117,27-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,0061,00Antep fıstığı (boz iç)Kg117,27120,00Antep fıstığı (meverdi)Kg92,0092,00Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg50,0050,00Kuru üzüm (siyah)Kg12,0012,00Kırmızı biber (pul)Kg20,5320,92Kuzu eti (gövde)Kg33,7535,00Dana eti (karkas) Kg28,0028,00Nohut (naturel) Kg2,202,70Bulgur (köftelik) Kg1,851,85Pirinç (dökme)Kg 3,373,70Pirinç (baldo)Kg4,255,87ArpaKg1,101,10BuğdayKg1,401,45Kuzu derisi Kg20,0020,00
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Anahtar Kelimeler:
Boz IçFıstıkGTB
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