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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0080,02Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,25 57,00Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg42,50 42,50 Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı) Kg35,0035,00Pamuk tohumu küspesi Kg1,491,49Un (buğday)Kg1,381,38Razmol Kg1,331,33Pirinç (dökme)Kg3,803,80Mısır Kg1,171,20ArpaKg1,131,13Buğday Kg1,371,37
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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