Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0080,02Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,25 57,00Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg42,50 42,50 Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı) Kg35,0035,00Pamuk tohumu küspesi Kg1,491,49Un (buğday)Kg1,381,38Razmol Kg1,331,33Pirinç (dökme)Kg3,803,80Mısır Kg1,171,20ArpaKg1,131,13Buğday Kg1,371,37