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Gaziantep Ticaret Borsası

- Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 95,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg95,95 95,95 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,50 57,06 Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,86 86,86 Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 68,68 68,68Kuru üzüm Kg12,5013,00Soya küspesi Kg3,70 4,03Ayçiçek yağı (rafine)Kg5,09 5,55Sumak toz Kg12,0012,00Dana eti (karkas)Kg27,50 29,00Sığır eti Kg23,93 23,93 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,25 2,25
Yeşil mercimekKg4,63
4,71Nohut (9 mm)Kg5,26
5,38
Nohut (8 mm)Kg4,05
5,47
Nohut (naturel)Kg2,502,50Fasulye (dermason)Kg7,19
7,19
Barbunya Kg9,169,58
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Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
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