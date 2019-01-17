Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75-82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0082,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47 Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,50Kırmızı mercimek (iç)Kg3,613,61Nohut (naturel)Kg2,505,00Buğday firiği Kg6,50 6,75Bulgur (köftelik)Kg 2,102,20Bulgur (pilavlık)Kg2,15 2,30Pirinç (baldo)Kg4,08 4,90Mısır Kg1,021,05 Buğday (sert)Kg1,40 1,55Buğday (yumuşak)Kg1,401,40Zeytinyağı (ham)Kg13,5014,00Dana eti (karkas)Kg26,80 26,80 Kuyruk yağı Kg 29,50 29,50