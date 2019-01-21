Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Kuveyt Türk Genel Müdür Ufuk Uyan İstanbul Moda Konferansı food istanbul
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Gaziantep Ticaret Borsası

- Boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası
banner17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 115,58 115,58Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,4736,47 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,81 46,81 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0038,00Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg52,0052,00Ceviz içi (kırık)Kg25,0025,00Ceviz (kabuklu/kuru)Kg11,0019,00Badem içi (tatlı)Kg47,0050,50Fındık (kabuklu)Kg10,0011,60Fındık içi Kg25,0028,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0038,30Kuru üzüm (siyah)Kg11,0012,50Buğday Kg1,26 1,55Mısır Kg1,181,24
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGTB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1