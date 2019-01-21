Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 115,58 115,58Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,4736,47 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,81 46,81 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,0090,00Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0038,00Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg52,0052,00Ceviz içi (kırık)Kg25,0025,00Ceviz (kabuklu/kuru)Kg11,0019,00Badem içi (tatlı)Kg47,0050,50Fındık (kabuklu)Kg10,0011,60Fındık içi Kg25,0028,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0038,30Kuru üzüm (siyah)Kg11,0012,50Buğday Kg1,26 1,55Mısır Kg1,181,24