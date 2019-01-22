Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,37-89,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,37 89,25 Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47 Pamuk tohumu (küspesi)Kg1,481,48Ayçiçek yağı (ham)Kg2,30 4,46Zeytinyağı (ham)Kg14,0014,00Soya yağı (rafine)Kg4,214,21Koyun (canlı)Kg17,9319,00Buğday (sert)Kg1,521,55Buğday Kg 1,201,51Arpa Kg1,101,10Pirinç (baldo)Kg4,804,80Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,452,55Mercimek iç (1+1)Kg2,903,28Nohut (naturel)Kg2,85 2,85