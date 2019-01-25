Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 35,95-36,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg35,9536,47Badem içi (tatlı)Kg47,5052,50Dana eti (karkas)Kg26,5028,00Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,452,45Yeşil mercimek Kg4,634,63Nohut (8 mm)Kg4,144,65Fasulye (dermason)Kg7,097,28Mısır (organik)Kg1,431,48Buğday Kg1,301,30Pirinç (baldo) Kg4,515,05Bulgur (köftelik)Kg2,372,37BarbunyaKg9,169,43Soya küspesiKg3,803,80Bulgur (köftelik)Kg2,492,49