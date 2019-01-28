Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,75 34,58Antep fıstığı (boz kavlak)Kg38,50 38,50 Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0053,00Antep fıstığı (boz iç)Kg115,99 115,99 Kuru üzüm (Besni)Kg19,25 19,25 Kuru üzüm (siyah)Kg13,50 13,50 Bulgur (pilavlık)Kg 2,122,50Bulgur (köftelik)Kg2,002,50Nohut (10 mm)Kg5,005,00Nohut (naturel)Kg 2,622,70Dana eti (karkas)Kg26,50 26,50 Sığır eti Kg20,0020,00Tosun eti Kg28,00 28,00